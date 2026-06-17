Día 6: Regresos y Récords Históricos en Copa Mundial de Fútbol 2026

La sexta jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dió mucho para hablar en cuanto a marcadores aplastantes. La jornada contó con cuatro encuentros para completar la primera ronda de los Grupos I y J, entre los que se destacan las presentaciones de las selecciones finalistas de la pasada edición.

Francia inició con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al derrotar 3-1 a Senegal en el Estadio de New York–New Jersey, aunque el marcador fue más amplio de lo que reflejó el desarrollo del encuentro. El conjunto africano complicó durante varios pasajes a los subcampeones del mundo con una propuesta agresiva y vertical, pero la jerarquía de Kylian Mbappé terminó marcando la diferencia. El delantero abrió el marcador al minuto 65, Bradley Barcola amplió la ventaja al 82 y, después de que Ibrahim Mbaye acercara a Senegal en el tiempo agregado, Mbappé sentenció el triunfo con un potente disparo desde fuera del área al 90+7.

Con su doblete, el atacante francés llegó a 14 goles en Copas del Mundo y quedando a solo dos tantos de igualar a los máximos artilleros en la lid, el argentino Lionel Messi y el alemán Miroslav Klose.

El regreso de dos selecciones históricas

De igual manera los conjuntos de Noruega e Irak se enfrentaron, marcando la superioridad del conjunto escandinavo. Los iraquíes regresan al máximo torneo del fútbol después de 40 años, mientras que los noruegos vuelven a una cita mundialista tras su última participación en Francia 1998, esta vez, liderados por figuras como Erling Haaland y Martin Ødegaard.

Noruega superó por 4-1 a Irak por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026, partido en el que no tuvieron problemas para conseguir sus tres primeros puntos. El cuadro europeo empezó dando el primer golpe por medio de Erling Haaland, pero rápidamente los iraquís concretaron el empate de manos de Aymen Hussein. Sin embargo, Noruega se repuso rápidamente y logró anotar rápidamente el segundo mediante el androide «cityzen», poniéndose en ventaja antes de finalizar el primer tiempo. Para el complemento, los europeos siguieron dando cátedra con ayuda de Ostigard y un autogol de Hussein.

El rey en casa

El partido inaugural del grupo J comenzó con la defensa del título de la selección albiceleste tras una victoria contundente de 3-0 sobre Argelia en Kansas City. Lionel Messi fue la gran figura de la noche y marcó los tres goles del equipo de Lionel Scaloni. Con el hat-trick frente al conjunto africano, el capitán argentino alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca del alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales. En su sexto Mundial, también récord, y en el partido número 200 con la selección argentina, Messi volvió a ser determinante.

Con este encuentro, el conjunto lidera provisoriamente el Grupo J y volverá a presentarse el 22 de junio frente a Austria.

Supremacía austriaca

En el cierre de la fecha 1 para el Grupo J del Mundial 2026, la selección de Austria se hizo fuerte y venció por 3-1 a su par de Jordania. Así, los europeos igualaron la línea de la selección argentina.

Un golazo de Romano Schmid abrió la cuenta para Austria a los 20 minutos del primer tiempo, pero la respuesta jordana llegó rápido en el inicio del complemento de la mano de Ali Olwan. Así, las cosas parecían dirigirse hacia el empate, sobre todo después de un gol anulado para los europeos por una mano de Stefan Posch previo al remate de Marko Arnautovic.

Sin embargo, a los 31 minutos del segundo tiempo, un gol en contra de Yazan Alarab derivó en el 2-1 de los austriacos que parecía iba a ser definitivo. Pero, cuando el reloj ya marcaba el noveno minuto de los diez adicionados, una mano de Saleem Obaid terminó en un penal que Arnautovic cambió por el 3-1 definitivo.

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