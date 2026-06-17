Hotel Sol Palmeras reabre sus puertas este verano

El hotel Sol Palmeras, radicado en Varadero, reabrirá sus puertas el próximo 1 de julio, tras un proceso de mejoras integrales. Este emblemático alojamiento de cuatro estrellas está situado en primera línea de playa y es el más antiguo entre los de administración mixta en Cuba.

Las renovaciones se han centrado en la comodidad, inclusión y modernidad. La piscina principal, corazón del complejo, fue rediseñada con nuevos niveles de acceso y cerámica, lo que facilita la entrada al agua a personas mayores o con movilidad reducida.

Además, se eliminaron barreras arquitectónicas, se alisaron los puentes que conectan con el bar de la piscina y se instaló una nueva baranda en el área infantil.

En los espacios comunes se renovó el domo del lobby y se sembró césped fresco en los jardines, junto al mantenimiento de los caminos peatonales.

Una mejora clave es la instalación de grupos electrógenos de respaldo en los bungalows, lo que garantiza tranquilidad a los huéspedes ante cualquier eventualidad. (ALH)

Con información de Radio 26

Líz Lenay Guerrero Pérez/Estudiante de Periodismo

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