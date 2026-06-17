Cultura

Convocan al XVIII Salón Provincial de Máscaras 2026

Por Estudiantes 0 Comentario #Acaa #Asociación Cubana de Artesanos Artistas #Matanzas #Salón Provincial de Máscaras 2026

La Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA) en Matanzas anuncia la convocatoria oficial para el XVIII Salón Provincial de Máscaras 2026, un evento que celebra la tradición y la creatividad yumurina.

La cita tendrá lugar del 7 de julio al 1 de septiembre de 2026. Los artesanos interesados en participar deberán formalizar la admisión de sus obras.

Los creadores entregarán sus propuestas en las instalaciones de la ACAA durante los días 22, 23, 24 y 25 de junio, en horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 12:00 m. Es fundamental respetar este cronograma para garantizar la participación en la edición de este año.

La ACAA, que agrupa a los artesanos y artistas de la provincia, mantiene viva la tradición de las máscaras, una manifestación con profundas raíces en la cultura cubana que fusiona técnicas ancestrales con expresiones contemporáneas.

Este encuentro constituye una plataforma para el intercambio, la visibilización y el reconocimiento de los creadores locales. (ALH)

Líz Lenay Guerrero Pérez/Estudiante de Periodismo

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