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Precadetes cursan fase de asimilación del material de guerra

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #Cuba #EMCC #FAR #Matanzas #Precadetes #TVYumuri

Los Precadetes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Matanzas realizan la asimilación del material de guerra como parte de la Segunda Fase de su preparación en el concentrado militar.

A través de clases teóricas y prácticas los instructores brindan conocimientos del armamento del batallón de infantería.

«Me siento orgullosa de ser una joven que se forma dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y estaré dispuesta a defender está tierra así como lo hicieron Celia, Vilma y todas las mujeres que lucharon por Cuba», expresó la Precadete Liz Marina González Caraballoso.

El también Precadete Neiser Daniel Rodríguez Abreu, resaltó la importancia de adentrar a todos los sectores de la sociedad cubana en los conocimientos del material de guerra para estar preparados ante una posible agresión militar.

En esta fase los precadetes reciben la preparación para la Defensa de la Patria y la Revolución Cubana.

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By Alejandro López Quintero

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