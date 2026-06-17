Cultura

Tipografía antigua y su contribución al arte contemporáneo

Por Estudiantes 0 Comentario #Arcs Culture Solidali #Cultura #Oficina del Conservador de Matanzas #Tipografía

La segunda jornada del programa «Misión: La tipografía antigua y su contribución al arte contemporáneo» se efectuó en la Oficina del Conservador de Matanzas (OCM), con un programa de conferencias y visitas.

La cita forma parte del Proyecto «Zonas Creativas», financiado por la Cooperación Italiana y ejecutado por Arcs Culture Solidali, que apoya emprendimientos culturales desde el patrimonio histórico.

El Arquitecto Daniel E. La O Guanche expuso sobre el uso de la tipografía como elemento de diseño en los proyectos de la OCM, mientras que Alfredo Zaldívar abordó la gráfica en Ediciones Matanzas y la efímera Revista Matanzas (1912-1913), de la cual solo se publicaron tres ejemplares.

Por su parte, Daniel Cruz Bermúdez, director de Ediciones Aldabón, presentó la trayectoria de su sello editorial enfocado en la ciencia ficción, y el Dr. Ercilio Vento Canosa, Historiador de la ciudad, disertó sobre el periódico La Aurora de Matanzas, considerado «Príncipe de los periódicos cubanos» por su elegancia y belleza tipográfica.

Este programa evidencia que la historia de Matanzas está profundamente ligada a la imprenta y las letras, y que su rescate no es solo un ejercicio nostálgico. (ALH)

Líz Lenay Guerrero Pérez/Estudiante de Periodismo

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By Estudiantes

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