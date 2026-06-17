Alista Artex Matanzas instalaciones para inicio del verano

Con el propósito de asegurar una sana recreación de la familia yumurina en la etapa estival que se avecina, la Sucursal Artex Matanzas intensifica las labores de remozamiento y diversificación de sus servicios en toda la provincia, con la apuesta por una infraestructura superior y una programación para todos los gustos.

Como antesala de las festividades del verano y coincidiendo con las celebraciones por el Día de los Padres, una de las obras de mayor impacto social en la ciudad cabecera resulta la Plaza Cultural y piscina «Brisas del Mar», ubicada en el reparto Peñas Altas. Esta emblemática instalación ha sido objeto de un proceso de mantenimiento con el fin de devolverle todo su esplendor.

La recuperación de este espacio ha sido posible gracias a la articulación y alianza estratégica con las formas de gestión no estatal. Mediante esta colaboración alistan las áreas gastronómicas y la piscina, para lograr un entorno seguro y confortable.

Esta unión con el sector privado permitió la reparación de los centros recreativos, y agilizar los trabajos de infraestructura para asegurar que todo esté listo a tiempo para la etapa veraniega en la Atenas de Cuba.

Foto: Imagen tomada del perfil de facebook de Artex Matanzas.

Con información tomada del perfil de facebook de Artex Matanzas.

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