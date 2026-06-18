Confirman175 casos de tosferina en niños hondureños

Un total de 175 casos de tosferina fueron confirmados este miércoles en Honduras por autoridades sanitarias. La enfermedad ya provocó la muerte de 14 menores de un año en 2026.

Según Leticia Puerto, técnica del Programa Ampliado de Inmunización de la Secretaría de Salud (Sesal), ese país enfrenta una situación preocupante ante el alza de casos del padecimiento.

En todo el 2025 fallecieron ocho niños debido a la enfermedad, por lo que la cifra de muertes del presente año representa un aumento del 75 por ciento, refirió Puerto.

La tosferina puede prevenirse mediante la vacunación.

Exhortó a las embarazadas a vacunarse en el periodo señalado para ese fin, en aras de garantizar inmunidad a los recién nacidos, visto que más del 62 por ciento de los casos fallecidos corresponde a bebés de entre cero y seis meses de edad.

En el caso de los menores de cinco años, insistió en la necesidad de cumplir con el esquema de vacunación.

Con información tomada de Prensa Latina

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