Cuba Historia Reseña

Rubén Martínez Villena: el más noble de la juventd cubana

Por Brian Alonso Hernández 0 Comentario #Historia #Rubén Martínez Villena #TV Yumurí Matanzas

El pueblo cubano recuerda cada mes de enero al intelectual y revolucionario Rubén Martínez Villena. A 92 años de su fallecimiento Cuba honra una vez más al joven poeta como en aquella mañana de 1934. 

Líder de la Protesta de los Trece y fundador del Grupo Minorista, estuvo vinculado al Movimiento de Veteranos y Patriotas contra el gobierno de Alfredo Zayas. A pesar de su enfermedad y de conocer su próximo fin, organizó y dirigió la huelga general revolucionaria que derrocó a Machado en agosto de 1933.

Poeta reconocido desde su temprana juventud, tuvo una escasa obra, pues enfocó sus energías a la lucha revolucionaria y partidista. Comenzó a escribir sus primeros versos a los 11 años, sin embargo su labor poética comenzó en el transcurso de su carrera universitaria. Legó poemas reconocidos como «La pupila insomne», «El gigante», «Insuficiencia de la escala y el iris», «El anhelo inútil», entre otros.

Sus textos resaltaron al hombre al desnudo y al revolucionario intransigente, ya que van desde la satírica burla de algo tan temible como la muerte, hasta la crítica de la realidad social. Martinez Villena dejó a un lado la poesía y desplegó una prosa de denuncia candente en los artículos salidos de su pluma.

Víctima de una afección pulmonar producto de la tuberculosis que padecía fallece a los 35 años en la madrugada del 16 de enero de 1934. Sobre sus últimos momentos Raúl Roa escribiría:

«Aquel día la esperanza vio salir por su pórtico, definitivamente rota, la esperanza más alta y más noble de la juventud cubana».

Post Views: 1

By Brian Alonso Hernández

Entradas relacionadas

Cuba

¿Qué iba a poder la lluvia?

Redacción TV Yumurí
Cuba

¿Dónde se aprende a cambiar la risa por el deber, y el miedo por una tranquilidad feroz que desafía a la misma muerte?

Redacción TV Yumurí
Ciencia Cuba

Sociedad Espeleológica de Cuba celebra sus 85 años

Brian Alonso Hernández

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Mundo Curioso tvyumuri

Invertirán en IA el 92 por ciento de las empresas italianas en 2026

Cuba Historia Reseña

Rubén Martínez Villena: el más noble de la juventd cubana

Cuba

¿Qué iba a poder la lluvia?

Matanzas

Detectan intento de circulación de dinero falso en Unión de Reyes