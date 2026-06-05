Libros en José Martí (XIV): Obras poéticas de José María Heredia

José Martí anunció en 1875 la publicación de las Obras poéticas de José María Heredia.

El periódico mexicano Revista Universal en su edición del 27 de mayo de 1875 publicó un suelto que tituló “Heredia”, escrito por el joven José Martí, donde se comentó acerca de la publicación de las obras poéticas del gran poeta cubano José María Heredia. En el texto destacó el cubano:

“Anuncia El Monitor que una casa editorial de Nueva York, está ofreciendo al público una nueva edición de las poesías de Heredia.—Heredia cantaba con el brío y la robustez de un gran poeta: México lo acogió y lo amó:—de seguro que la nueva edición, considerablemente aumentada, será leída y buscada con afán en México”. “El editor es cubano: Néstor Ponce de León, perseguido y emigrado, que ha creado en Nueva York una hermosa librería e imprenta. Ofrece al público tres dramas inéditos de Heredia, y acompañan la edición trabajos de Néstor Ponce de León y el muy distinguido literato y bibliófilo Antonio Bachiller y Morales”. “Bello estará el libro”.

El libro

Los datos de portada de los dos tomos de este libro son los siguientes:

Obras poéticas de José María Heredia, vol. I. Poesías. Nueva York. Imprenta i Librería de N. Ponce de León, 40 i 42 Broadway, 1875. Obras poéticas de José María Heredia, vol. II. Teatro. Nueva York. Imprenta i Librería de N. Ponce de León, 40 i 42 Broadway, 1875.

El primer volumen contiene una nota titulada “El editor”, por Néstor Ponce de León, pp.[I]-II, y la biografía “José María Heredia”, por Antonio Bachiller y Morales, pp.[3]-38. En el segundo tomo se incluyen los que José Martí denominó “dramas inéditos de Heredia”, que son: “Abufar”, pp.3-51; “Sila”, pp.53-110; “Tiberio”, pp.111-159 y “Los últimos romanos”, pp.161-184.

Se conserva un ejemplar de este libro que perteneció a José Martí, con ambos volúmenes ampliamente anotados y subrayados por él. Fueron estudiados por Fina García Marruz en el artículo “Martí y los críticos de Heredia del XIX (En torno a un ejemplar de Heredia anotado por Martí)”, que se publicó en el Anuario Martiano número 1, en 1969.

En sus textos sobre Heredia, José Martí mencionó información tomada de este libro. Así se constata en el artículo “Heredia”, que publicó en El Avisador Cubano, de Nueva York, el 4 de julio de 1888. También lo hizo en “Heredia”, discurso pronunciado en Hardman Hall, Nueva York, el 30 de noviembre de 1889.

El autor

José María Heredia y Heredia (1803-1839) fue un poeta cubano, primer representante del Romanticismo en América. Desde niño viajó por numerosos países debido a las labores que desempeñaba su padre. Realizó estudios en Santo Domingo y Venezuela. Regresó a La Habana en 1817 y comenzó a estudiar de leyes. Entre 1819 y 1821 residió en México, donde colaboró en publicaciones periódicas y publicó sus primeros poemas. Se graduó de Bachiller en Leyes en la Universidad de la Habana.

En 1822 se radicó en Matanzas, donde se le acusó de conspirar contra la dominación española. Por este motivo embarcó hacia Boston en 1823 y se trasladó a Nueva York. Viajó a México en 1825, donde fue designado funcionario de la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Interiores y Exteriores en 1826. En 1836 escribió al Capitán General Miguel Tacón, una carta en la que se retractó de sus ideales revolucionarios y solicitó permiso para volver a Cuba, en donde residía su madre. Sus antiguos amigos, con Domingo del Monte a la cabeza, desaprueban la carta a Tacón y rehuyen su compañía.

Enfermo y desalentado, embarcó de regreso hacia México a inicios de 1837. Su labor como político, periodista, escritor, traductor y abogado en este país fue muy ardua. Publicó España Libre. Oda (1820), Himno patriótico al restablecimiento de la Constitución (1820), El dos de Mayo (1821), Poesías (1825) y Obras poéticas de José María Heredia (1875, 2 vol.). Sus poesías han sido publicadas en numerosas ediciones.

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