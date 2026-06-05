Cada 5 de junio conmemoran el Día Mundial del Medio Ambiente en todo el planeta. Esta celebración nació con el firme propósito de proteger la naturaleza y la biodiversidad en un mundo cada vez más convulso.

Como cada año un país es anfitrión y organizador de esta importante celebración. Uzbekistán, merecedora de este galardón, tendrá como lema «Un llamamiento mundial a la acción climática» debido a las alarmantes olas de calor.

La Asamblea General de las Naciones Unidas invita a reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente. Los líderes de la ONU solicitan un cambio inmediato en los hábitos de consumo para frenar el deterioro ecológico. Las sociedades modernas asumirán la responsabilidad histórica de preservar los recursos naturales mediante prácticas sostenibles.

Esta celebración nació en la Conferencia de Estocolmo de 1972 con el objetivo de proteger el mundo en que vivimos. Aquel histórico encuentro internacional marcó el inicio de una estrategia común para defender los ecosistemas debilitados. La humanidad enfrenta el desafío más urgente de su historia en la actualidad. Las acciones individuales de cada ciudadano definirán el destino verde de las futuras generaciones.

Foto: Imagen tomada del CITMA

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