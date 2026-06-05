Salida de dos centrales eléctricas incrementa déficit a 1 990 MW

Informó afectaciones con causas desconocidas en la Unidad 8 de la CTE Máximo Gómez, ubicada en el occidental municipio de Mariel, y en la CTE Antonio Guiteras, de la provincia de Matanzas, que en la madrugada de este viernes presentó salidero en la caldera, uno de los principales mecanismos para la generación energética.

Estas nuevas afectaciones incrementan, más allá de lo planificado, el déficit de capacidad de generación que en la tarde del 4 de junio era de 1881 megawatt (MW) en todo el país, según confirmó la Unión Eléctrica.

Las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en lo que va de año arreciaron mucho más el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, al que se añadió la negativa de entrada de combustible, lo cual agudizó todavía más el servicio del Sistema Eléctrico Nacional.