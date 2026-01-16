Invertirán en IA el 92 por ciento de las empresas italianas en 2026

El 92 por ciento de las empresas italianas tienen previsto invertir en Inteligencia Artificial (IA) durante 2026, lo que ubica a este país entre los más avanzados de Europa en el desarrollo de ese campo, señala un reporte.

Un análisis elaborado por la filial en Italia de la firma multinacional global Accenture, líder en servicios profesionales y consultoría estratégica, muestra que en esta nación el 57 por ciento de las empresas se centrará en programas de competencias y reciclaje profesional, muy por encima del porcentaje europeo, de 46 puntos.

El estudio indicó que el 40 por ciento de los trabajadores italianos se siente seguro al utilizar la IA y es capaz de explicarla a otros, un resultado significativamente superior a la media regional, de apenas 25 puntos porcentuales.

Por otra parte, un reciente informe de la oficina en Italia de la compañía Comscore, especializada en estudios del mercado de Internet, apunta que el mayor número de quienes emplean esas aplicaciones en esta nación, son jóvenes menores de 34 años.

Esta pesquisa realizada con el empleo de la herramienta My Metrix resalta que, entre los avances más significativos se encuentra el tiempo dedicado a estas plataformas, con un salto este año del 51,0 por ciento, lo que se evalúa como “una clara señal de la expansión e integración de la IA en los hábitos diarios”.

Entre los softwares más empleados sobresale ChatGPT, de la empresa estadounidense OpenAI, con un alza del 65 por ciento en el número de usuarios, hasta alcanzar los 11 millones, y con un aumento de 118 puntos porcentuales en el tiempo medio de uso.

Esta plataforma cuenta actualmente en Italia con un público objetivo compuesto, en un 44,5 por ciento, por jóvenes entre 15 y 24 años, así como 34,3 puntos porcentuales del grupo etario de 25 a 34, con un ligero predominio del sexo femenino en un porcentaje de 51,9 puntos, indica el estudio.

En segundo lugar aparece Copilot, herramienta desarrollada por Microsoft, con una base de usuarios compuesta, en un 60,8 por ciento, por personas mayores de 45 años, mientras que el tercer puesto lo ocupa la aplicación china DeepSeek, que alcanza a unos 308 mil internautas italianos.

Los analistas de Accenture consideran como el dato más significativo el alto porcentaje, de 92 puntos, de los ejecutivos de este país que se proponen aumentar sus inversiones en IA durante el año, lo que sitúa al país entre los más optimistas de Europa, por delante de la media continental del 84 por ciento, agrega la fuente.

