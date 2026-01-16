Universidad de Matanzas acogerá segunda edición de torneo de voleibol femenino

Las instalaciones deportivas de la Universidad de Matanzas acogerán entre los días 16 y 19 de febrero la segunda edición de la Copa de Voleibol Femenino Mariana Grajales.

Lizz Claudia Vega Barani, secretaria de Deportes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en la casa de altos estudios yumurina, señaló que desde la secretaría de Deportes de la academia se lanzó la convocatoria para este torneo tan aclamado por los estudiantes.

La Copa representa un paso de avance en pos de rescatar espacios para la juventud matancera y una respuesta por parte de la universidad a un reclamo de la FEU de hace algunos años, acotó.

Entre los requisitos necesarios para participar en esta segunda versión del campeonato, que agrupa a los adeptos al deporte de la malla alta, están que los conjuntos deben inscribirse con como mínimo seis jugadores y seleccionar una capitana.

Un Juego de las Estrellas entre las participantes más destacadas al finalizar el campeonato, y que en esta ocasión podrán competir hasta tres jugadoras que no cursen estudios en la universidad por equipo, son algunas de las particularidades del evento.

La segunda edición del Campeonato de Voleibol Femenino Mariana Grajales llega como una oportunidad para fomentar el disfrute y la recreación en la comunidad universitaria.

George Carlos Roger Suárez/ Radio 26

