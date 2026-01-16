Reportan el traslado de fuerzas navales de EE.UU. a Oriente Medio en plena escalada con Irán

Grupos navales de guerra navegan rumbo al Oriente Medio. Autor: Tomada de Terra

Estados Unidos está desplazando un portaaviones y buques de guerra a Oriente Medio en el medio del aumento las tensiones con Irán, según ha informado la corresponsal de News Nation en la Casa Blanca, Kellie Meyer, citando a una fuente con conocimiento del tema.

Según la reportera, «se está trasladando un grupo de ataque de portaaviones desde el Mar de China Meridional al área de responsabilidad del CENTCOM [Mando Central de EE.UU.]». Les tomaría «aproximadamente una semana» completar el trayecto, precisó la periodista.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado reiteradamente con intervenir militarmente en Irán si se producían muertes de manifestantes durante las masivas y violentas manifestaciones antigubernamentales que estallaron en el país a finales de diciembre, las que las autoridades de Teherán denuncian que han sido instrumentalizadas por Estados Unidos e Israel como parte de una «guerra blanda» contra la República Islámica.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, denunció el pasado domingo que terroristas vinculados a potencias extranjeras están matando a personas inocentes, quemando mezquitas y atacando propiedades públicas, señalaron agencias noticiosas.

Por su parte, el ministro de Exteriores, Seyed Abbas Araghchi desmintió como «infundados» y «exagerados» los rumores sobre miles de muertes presuntamente producidas durante esas manifestaciones.

La situación en Irán lleva varios días estabilizada, tras una operación contra terroristas que fomentaron disturbios, afirmó este miércoles el canciller Araghchi. «Ya son cuatro días que todo está tranquilo. No hay manifestaciones. No hay disturbios, nada en Irán durante los últimos cuatro días», aseguró en una entrevista concedida a la televisora estadounidense Fox News.

«El número de fallecidos, aunque se han esforzado por aumentarlo, solo asciende a cientos. La cifra exacta se dará a conocer muy pronto», expresó. El ministro responsabilizó de las muertes a «células terroristas» que actuaron, matando tanto a agentes de seguridad como a manifestantes, aseveró.

Explicó los esfuerzos dirigidos a inflar el saldo mortal como la intención de arrastrar a Estados Unidos a una guerra contra Irán, lo que consideró «un complot israelí». La televisora iraní HispanTV se hizo eco de una reciente encuesta de la Universidad estadounidense Quinnipiac reveladora de que la mayoría de los estadounidenses rechaza un posible ataque militar de EE.UU. a Irán, expresando que Trump ha sobrepasado los límites en su política exterior.

«El 70 por ciento de los estadounidenses se opone a la intervención militar de EE. UU. en Irán, incluso en el caso de que los manifestantes allí sean asesinados durante las protestas contra el gobierno”, según publicó el miércoles la encuestadora sobra la indagación realizada entre votantes registrados.

La oposición a la intervención militar se dio principalmente a lo largo de líneas partidarias. Un 79 por ciento de los demócratas y un 80 por ciento de los votantes independientes se manifestaron en contra de la participación de EE. UU. en Irán.

En contraste, los republicanos mostraron un apoyo relativamente mayor, aunque un 53 por ciento de ellos también se oponen a que Estados Unidos se involucre en el conflicto.

La encuesta también reveló que el 70 por ciento de los votantes considera que el presidente debería obtener la aprobación del Congreso antes de tomar cualquier medida militar. Esta postura se destaca en un contexto en el que Trump no obtuvo la autorización congresional antes de llevar a cabo la operación para secuestrar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, lo que generó críticas tanto de legisladores demócratas como republicanos.

En cuanto al pueblo iraní, el lunes, millones de personas se congregaron en las calles de diversas ciudades de la nación persa para mostrar su apoyo a las autoridades y a las fuerzas militares, al mismo tiempo que condenaron los recientes actos terroristas perpetrados en varias regiones del país.

Juventud Rebelde

Post Views: 1