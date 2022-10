Hijo de inmigrantes indios, el exministro de Economía, Rishi Sunak, de 42 años de edad, asumirá el cargo de primer ministro de Reino Unido, tras la renuncia de Liz Truss.

Rishi Sunak, eligido con el mínimo de 100 de los 357 diputados tories por la dirección y el grupo parlamentario del Partido Conservador, ganó una carrera en la que Boris Johnson no superó las cifras.

Este lunes, Penny Mourdant, única adversaria para el ex ministro, anunció la retirada por el liderazgo del Reino Unido, con un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Sobre lo sucedido, Boris Johnson afirmó: «Habría tenido buenas posibilidades de éxito en un voto entre los militantes del partido, pero no se puede gobernar efectivamente a menos que se tenga un partido unido en el Parlamento», reconoció el ex premier, que ni siquiera llegó a anunciar oficialmente su candidatura, publica el periódico El Mundo.

Refirió las amenazas que sobrevuelan a su partido y la necesidad de mantenerse unidos ante el nuevo plan de medidas presupuestarias y fiscales. El próximo 31 de octubre, Rishi Sunak asumirá su nueva función.



The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.

That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.

I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022