El jabón, entre la escasez y la necesidad

Son las 10.38 de la mañana y las cinco líneas de producción de la Unidad Empresarial de Base “Suchel Cetro” funcionan como un carro recién salido del concesionario. Desde un segundo piso cae la viruta en tanques conectado a la máquina, que en cuestión de segundos, la convierten en una larga tira de jabón.

Rápidamente el corte en las conocidas porciones, el naylon, en el caso del jabón de tocador, y está listo el producto. Al otro lado de la larga estera, ávidas trabajadoras se encargan de colocarlo en cajas que luego son pesadas, selladas y etiquetadas.

Tres líneas de jabón de tocador y dos de jabón de lavar, nueve trabajadores por cada área, personas con experiencia en el mundo del jabón. “Jaboneros de años”, como dice su director. Son las 10.38 de la mañana y la vida dentro de “Suchel Cetro” contrasta mucho con los comentarios que sobre la disponibilidad de este producto se escuchan en la calle.

En una información publicada en agosto, en Cubadebate, sobre la distribución de productos de la canasta familiar normada uno de nuestros usuarios escribió: “¿Qué pasa con el jabón que cada vez dan menos? Por ejemplo, en Cienfuegos en junio se le dio jabón de lavar a los mayores de 65 años y los niños menor es de un año. Yo pregunto, quién en su núcleo no tenga nadie en ese rango de edad, no se lava la ropa. Igual el jabón de baño ya no es uno per cápita, sino por composición del núcleo. Si en tu casa viven cuatro personas y te tocan tres jabones, ¿hay uno que no se baña?

Por su parte Osbeydis García Zarmoa centraba su preocupación en otro punto. “En qué se basa el aumento del precio del jabón de baño que expanden en Villa Clara en las bodegas que sin previo aviso pasan de costar cinco pesos a nueve pesos, observando el mismo gramaje y con sólo el cambio de envoltorio”, cuestionó este usuario.

La preocupación sobre el jabón se ha convertido en tema recurrente en los comentarios de nuestro sitio web. En septiembre, Marlen preguntó que si la distribución limitada del jabón iba a continuar extendiéndose en el tiempo. “Es un producto de primera necesidad y más con la higiene que debemos mantener”, dijo.

Edgar tiene la misma preocupación de Marlen. “¿Con qué se lava la ropa en los hogares donde no hay menores de dos años, ni personas mayores de 65 que son los que solo recibirán jabón de lavar?. Además de no haber detergente a disposición”, escribió.

En un bosquejo de los comentarios del mes de octubre salen nuevamente las mismas insatisfacciones de la población. Armando Amieva planteó que “sabemos de las dificultades de algunas materias primas, pero pudiera organizarse otra distribución alternativa, meses o municipios variados de manera que al menos cada cierto tiempo tuviéramos derecho a adquirir jabón de lavar. Ahora solo los niños y los mayores de 65 años son a los que les dan este producto”.

En busca de respuesta, Cubadebate visitó la Unidad Empresarial de Base “Suchel Cetro”. El Director de la UEB, Alexander Puig Varona dijo que en el caso del jabón de lavar, el plan previsto para el año era de 13 383 toneladas de jabón de lavar, de ellas se han producido 5 978 toneladas, lo que representa 56.6%.

“Esto tiene como causa principal el aumento del precio de las materias primas necesarias para este producto. Hace un año la viruta costaba entre 1100 o 1200 dólares, ahora cuesta 2 000 dólares. Al contar con el mismo financiamiento, no se ha podido comprar toda la viruta necesaria lo que da al traste con la baja producción y el incumplimiento del plan”, explicó.

Agregó que la industria cuenta con su propia fábrica para producir la viruta, pero dada las restricciones del bloqueo se hace imposible traer los tanqueros de grasa necesarios.

“Hemos tenido que importar grasas en tanques lo cual encarece el precio de esta materia prima”.

Puig Varona puntualizó que esta planta de virutas para el jabón de lavar se encuentra en este momento parada al no tener la materia prima.

“La misma es capaz de procesar 42 000 toneladas de viruta. De 1 000 toneladas de viruta se producen cerca de 1 300 toneladas de jabón de la lavar”.

Si la planta contara con toda la materia prima necesaria otra sería la historia. Las dos líneas de jabón de la lavar que cuenta tiene la UEB producen 24 toneladas, 48 toneladas diarias, al mes sería 1 200 toneladas.

En el caso del jabón de tocador, el Director de la UEB dijo que la fábrica tiene este año el plan de producir 10 200 toneladas, de ellas se han elaborado solo 4 970, lo que representa el 47%.

“Esta producción se encuentra igualmente deprimida”.

La fábrica – aclaró- no tiene ningún problema con sus maquinarias y cuenta con las piezas de repuesto en el caso de ser necesarias.

“El personal capacitado se mantiene trabajando, lo que afecta la producción de jabón hoy en el país es por el encarecimiento de las materias primas. El 99% son importadas, las virutas, los aromatizantes, las envolturas. El único producto de fabricación nacional es el carbonato”. “La UEB “Suchel Cetro” en el primero trimestre de este año cerró con 50 000 de pérdida. Buscamos como alternativa salir al mercado con un nuevo producto llamado Rocío, un jabón de tocador, que cuenta con otro diseño y una nueva formulación. Tiene un precio superior al jabón Lis, pero mayor calidad”, explicó. “Cuando la materia prima llega al país, nosotros convertimos la viruta lo más rápido posible en jabón. Se organiza la producción y si es necesario se trabajan 24 horas para que el producto llegue dentro del mes a cada provincia del país”.

Otras acciones que han tomado es realizar negocios con nuevos actores de la economía para que la fábrica no continúe teniendo perdidas y los trabajadores no se vean afectados y tengan incentivos salariales.

“Hasta el momento hemos firmado contratos con una mipymes y una trabajadora por cuentapropia. A ellos les vendemos un compuesto que queda de la viruta, que no se utiliza para el jabón, el cual se prepara con otros compuestos, es como una especie de jabolina. Somos como unos proveedores de estos negocios”. Además, dijo que “estamos próximos a sacar un jabón llamado Floresta para comercializar en las cadenas de tiendas en CUP”. “Los precios de las materias primas, dada la situación internacional, deben continuar en aumento por lo que se complejizará, aún más, la producción de jabón”, indicó el directivo.

Ante la necesidad de adquirir este producto por parte de la población, queda como anillo al dedo el conocido refrán de que “a río revuelto, ganancia de pescadores”. Al hacer una búsqueda mínima en grupos de compra y venta que abundan en Facebook se destapa la otra cara del fenómeno y una de las que más afecta a la población.

“Jabón de lavar a 90 y de baño a 80, interesados al PV, por cantidad”, dice uno de las publicaciones que exhibe el nuevo jabón Rocío. Otro por su parte ofrece “Jabón de lavar a 85 por cantidad interesados escribir al privado”. Así, páginas y páginas de anuncios.

“Lo que no entiendo cómo en La Cuevita y en las redes hay jabones por cantidades industriales. Un jabón de baño está a 100 y pico, no entiendo, cuándo pondrán un control en la producción nacional. Personas inescrupulosas que se benefician con el esfuerzo y los recursos del estado”, escribió Nina en los cometarios de Cubadebate.

Otro usuario comentó que en Holguín el jabón de lavar normado que solo viene para mayores de 65 años y menores de 2 años que valía seis pesos y el de baño de cinco pesos se vende detrás de la terminal Las Baleares cerca de la calle 13 a 140 pesos . “Lo venden impunemente los revendedores con el precio bien grande, que se ve a dos leguas”.

El jabón es un producto gastable y de alta demanda. Todos lo necesitamos y al no haber otras alternativas para su compra se hace más evidente el déficit del que es entregado por la canasta familiar normada. La escasez de otros productos de aseo como el detergente en polvo y el jabón líquido suman puntos negativos a la ya de por sí, compleja situación. (PRM)

Karina Rodríguez Martínez/Cubadebate