La lucha por la paz se hace más urgente, afirmó Daniel Ortega

El copresidente nicaragüense, Daniel Ortega, afirmó que la lucha por la paz a nivel global es hoy día más urgente, y llamó a la unidad de los países en desarrollo frente a las políticas hostiles de Estados Unidos.

“Tenemos que empezar por nosotros, los pueblos, los países en vías de desarrollo y buscar hacer un frente en favor de la paz a nivel global, que termine de una vez por todas con la política terrorista que aplican los gobiernos norteamericanos en el mundo”, manifestó.

Durante un acto celebrado anoche en la avenida de Bolívar a Chávez por el Día de la Paz en Nicaragua, el gobernante criticó al presidente estadounidense, Donald Trump, a quien acusó de afectar la estabilidad mundial.

En la ceremonia a la que asistieron la copresidenta Rosario Murillo, los máximos jefes del Ejército, la Policía, así como pastores invitados y miembros de la Juventud Sandinista 19 de Julio, Ortega instó a Trump a poner a prueba sus palabras en favor de la Paz, a poner fin a la guerra contra Irán, al bloqueo contra Cuba y a las sanciones contra Venezuela.

También abogó por el regreso del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, secuestrados en Estados Unidos.

El líder sandinista subrayó que la paz es fundamental para el desarrollo de las naciones, al generar estabilidad, combatir la pobreza y propiciar condiciones para la inversión, el empleo, la educación y la salud.

Asimismo, denunció hechos de violencia en Estados Unidos, incluidos crímenes contra migrantes, y cuestionó las políticas hacia ese sector.

En referencia a Nicaragua, recordó los sucesos de 2018 durante el intento fallido de golpe de Estado, y reiteró la importancia de preservar la paz en el país.

“La Paz logramos recuperarla hace ocho años, luego de que nos fuera arrebatada, y los acontecimientos de ese periodo dejaron claro al pueblo nicaragüense que no hay otro camino que el de la paz”, afirmó. Ortega destacó además la unidad del pueblo y el papel de la juventud como pilares para mantener la estabilidad alcanzada en el país.

Prensa Latina

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