Como parte de una visita de trabajo en el contexto del Festival por la Salud en Alacranes, la Directora General de Salud en Matanzas, Yamira López García, acompañada por un equipo provincial, recorrió el Policlínico Octavio de la Concepción y la Pedraja.

En el centro evaluó de cerca el funcionamiento de los servicios y el desempeño del personal médico. Durante el intercambio, la directiva se interesó por las alternativas implementadas después de la instalación de un kit de paneles solares, solución que permite sostener prestaciones esenciales en medio de limitaciones energéticas. Asimismo, reconoció la profesionalidad y el compromiso de los trabajadores del sector, destacando su entrega en un escenario complejo.

López García subrayó además las condiciones higiénico-sanitarias del municipio, resaltó la limpieza de sus comunidades y el papel activo de la población en el mantenimiento de espacios saludables. En ese sentido, consideró que Unión de Reyes posee potencial para convertirse en referente de comunidades saludables, al tiempo que sugirió continuar perfeccionando la organización de los servicios. «Priorizar especialidades de mayor demanda y aprovechar las capacidades instaladas, como los salones de cirugía menor, esa debe representar la principal tarea», añadió .

La dirigente también valoró como positiva la implementación de sistemas de energía renovable en los policlínicos. Por otra parte, resaltó que esto resulta de vital importancia porque retoman los servicios que estaban limitados. Señaló que, mediante una adecuada gestión organizativa, se logra optimizar la vitalidad de la energía limpia en la atención médica a los pacientes.

La visita confirmó el esfuerzo conjunto de las instituciones de salud, el gobierno y el Partido para sostener y mejorar los servicios, en pos de consolidar prácticas que hoy constituyen referentes en medio de las actuales circunstancias.

Post Views: 1