Desarrollan en Matanzas pago a jubilados y pensionados

Hasta el próximo 6 de mayo desarrollan en todas las sucursales del Banco de Crédito y Comercio en la provincia de Matanzas el pago a jubilados y pensionados.

El sector constituye prioridad para los trabajadores de la institución durante las primeras horas del día. Así mismo, garantizan el cobro del importe completo de su jubilación de manera ágil y segura, así lo señaló la Directora Provincial de Bandec, Yanetsy Chávez Camaraza.

Por otra parte la directiva enfatizó: «Si por alguna razón el jubilado o pensionado no puedes acudir al banco, recuerda que el autorizo a una tercera persona es una alternativa válida. También se mantienen vigentes los documentos de poder notarial y las providencias emitidas por el Instituto Nacional de Asistencia y Seguridad Social (INASS).

Chávez Camaraza explicó que el autorizo puede realizarse de forma impresa o de puño y letra del jubilado, y debe contener fecha vigente, nombre, apellidos y carné de identidad de la persona que autoriza (jubilado o pensionado), nombre, apellidos y carn{e de la persona autorizada a cobrar, el trámite a efectuar: cobro en efectivo de jubilación mensual y la firma de quien emite documento. De vital importancia resulta que la persona autorizada se presente en el centro bancario con los documentos antes mencionados.

En todas las sucursales cuentan con el cambio de matriz energética. La prioridad radica en efectuar el pago en su totalidad a todas las personas de este sector vulnerable. También pueden realizar el pago en caso de algún problema a través del servicio de Caja Extra o a través de la nómina Electrónica de forma manual.

Para los trabajadores bancarios el cumplimiento puntual de estos pagos resulta prioritario. En un contexto económico complejo, asegurar el pago a jubilados y pensionados resulta clave para el colectivo del sector bancario.

Fotos: Cortesía Comunicadora BANDEC

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