Afectación de 1 100 MW en horario pico este miércoles

Para el horario de la media, se estima una afectación de 750 MW.

Entre las principales incidencias, la UNE reporta en avería la unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara, la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, la unidad 5 de la CTE Antonio Maceo y la unidad 2 de la CTE Felton; en mantenimiento, la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 6 de la CTE Renté y la unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Las limitaciones en la generación térmica alcanzan los 381 MW fuera de servicio.

Para el horario pico, se espera la entrada de la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, con 150 MW, en proceso de arranque.

Con este pronóstico, la UNE prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 2 130 MW con una demanda máxima de 3 200 MW, para un déficit de 1 070 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1 100 MW en este horario.

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas. En la madrugada se cerró a las 04:12 horas y se comenzó a afectar nuevamente el servicio desde las 05:07 horas.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación el martes fue de 1 384 MW a las 19:20 horas, superior a lo planificado por la salida de la unidad 4 de la CTE Cienfuegos y la unidad 2 de la CTE Santa Cruz.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3 344 MWh, con 503 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación. (ALH)

Tomado de Cubadebate