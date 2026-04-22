Averías afectan el abasto a la ciudad matancera

Desde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Matanzas informan que una avería eléctrica en los pozos de Canímar provocó la salida de este importante sistema de abasto.

Los cuatro pozos de este sistema suministran el agua hacia el Consejo Popular Peñas Altas, Pastorita, Dos de Diciembre, Gelpis y demás asentamientos poblacionales que reciben el caudal de esta conductora.

Guillermo Cue, director general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, informó además sobre la avería en un poste eléctrico que incide directamente en el rebombeo hacia la zona de Versalles y zona industrial, afectando el suministro hacia estas áreas. (ALH)