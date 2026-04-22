Aduana General frustra intento de tráfico internacional de drogas

Wiliam Pérez González, vicejefe primero de la entidad, informó en su perfil en la red social X que el envío ilegal fue descubierto oculto en una caja de cereales, lo que evidencia el empleo de mercancías incluidas en exenciones arancelarias para intentar burlar los controles aduaneros.

El directivo declaró que Estados Unidos es el principal origen de esta droga, la cual afecta de manera significativa a la juventud, razón por la cual se aplican medidas jurídico-penales severas en los casos detectados.

Precisó que gracias a la labor de la Aduana y el órgano antidrogas se evitó el consumo de 22 800 dosis, resultado que reafirma la efectividad de las acciones de control en frontera.

Cuba mantiene una firme política de tolerancia cero frente al tráfico y consumo de drogas, como parte de su estrategia nacional de seguridad y salud pública. (ALH)

Tomado de Cubadebate