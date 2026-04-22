Lanzan en Chile libro para apoyar solidaridad con Cuba

“A incendiar el océano” es el título del volumen de la Editorial Popular La Pajarilla, auspiciado por la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba, con el objetivo de recaudar fondos destinados a la campaña de Paneles Solares para la isla.

Martínez Heredia fue un destacado intelectual y un militante revolucionario y su obra es fundamental para conocer y analizar no solo el proceso cubano, sino también las luchas latinoamericanas en general, expresó el académico e integrante de la casa editora, Gonzalo Ossandón.

En declaraciones a Prensa Latina explicó que el libro, de 207 páginas, contiene tres textos fundamentales: «El ejercicio del pensar», «Educación, Cultura y Revolución Socialista» y «Socialismo».

Además, incluye una entrevista realizada por el argentino Hernán Ouviña al también filósofo cubano titulada: «Fernando Martínez Heredia, un incendiario de los océanos en la Revolución Cubana».

Durante la presentación anoche del volumen, Mario Almeida, de la revista digital La Tizza, destacó la importancia de este pensador para comprender la realidad actual de Cuba, marcada por la llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump y su política agresiva contra la Revolución.

Martínez Heredia explica que se le llamaba enemigo a Estados Unidos porque, independientemente del presidente que tuviera, los objetivos imperiales hacia Cuba siempre fueron los mismos, recordó.

Elizabeth Molina, de la Red Continental de Solidaridad con Cuba, explicó que ese movimiento decidió enfocar sus esfuerzos en recaudar fondos para dotar a la isla de paneles solares y avanzar hacia la autonomía energética, ante el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

La también integrante de la Asociación de Padres de Egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina explicó que los paneles irán dirigidos a salas de emergencia de hospitales, centros médicos, policlínicos, escuelas y familias con pacientes electrodependientes.

Rosario Rodríguez, primera secretaria de la embajada de Cuba en Chile, agradeció la presentación de este libro porque Martínez Heredia, dijo, fue un defensor del movimiento popular y social de América Latina y su pensamiento es universal.

Rodríguez destacó los esfuerzos de la solidaridad por apoyar la campaña de paneles solares para Cuba que ya se han instalado en muchos hospitales, escuelas y áreas rurales, entre otros sitios. (ALH)

Carmen Esquivel/Prensa Latina