Festival Internacional Guaguancó Matancero enfatizará en la danza

Con énfasis en los talleres de danza para las nuevas generaciones, esta ciudad se prepara para acoger, del 23 al 26 de abril próximos, el Primer Festival Internacional Guaguancó Matancero.

Anabel Suárez González, productora general, explicó que el programa priorizará la formación de niños, jóvenes y adolescentes mediante talleres especializados que profundizarán en el guaguancó como estilo de la rumba.

Suárez González anunció que realizaron audiciones con un jurado encabezado por especialistas del género en la provincia, para seleccionar a los participantes más preparados.

Diosdado Ramos Aldazábar (Figurín), presidente del festival, confesó que este sueño germinó hace más de una década con la idea de homenajear la identidad de la rumba matancera con el guaguancó como eje identitario del encuentro.

Yadiel Durán, líder de Narud Producciones -encargada del diseño escenográfico del evento- al compartir sus expectativas elogió la propuesta organizativa que propone un festival con una oficina central para coordinar todos los procesos.

Esto permite que creadores y artistas sumen ideas, y que el festival cuente con una página web que lo proyecte internacionalmente como un producto cultural para el turismo, añadió Durán.

El Primer Festival Internacional Guaguancó Matancero incluirá puestas en escena concebidas con estética y visualidad internacional, pensadas para espacios diversos como la Sala de Conciertos José White y el parque La Aurora en el barrio de La Marina.

Foto: Web Periódico Girón

Blanca Bonachea Rodríguez/ ACN

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