Estiman 1042 MW de afectación para pico del martes

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4000 MWh, con 593 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

En cuanto al estado actual del Sistema Eléctrico Nacional, la disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1970 MW, la demanda es de 2390 MW, con 480 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 850 MW.

Las principales incidencias son las siguientes: avería en la Unidad 8 de la CTE Máximo Gómez, la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, la Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo y la Unidad 2 de la CTE Felton. En mantenimiento se encuentran la Unidad 5 de la CTE Mariel, la Unidad 6 de la CTE Renté y la Unidad 5 de la CTE Nuevitas. Además, se reportan limitaciones en la generación térmica con 370 MW fuera de servicio.

Para el pronóstico en el horario pico, se prevé la entrada de la unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes con 158 MW, que se encuentra en proceso de arranque, y la entrada de la unidad 8 de la CTE Mariel con 60 MW. Con este pronóstico, se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 2188 MW con una demanda máxima de 3200 MW, lo que arroja un déficit de 1012 MW. Por lo tanto, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1042 MW en ese horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate