Israel acelera la expulsión de palestinos de Jerusalén

Unos 750 palestinos están hoy bajo amenaza de desalojo inminente de sus viviendas en el barrio de Batn al-Hawa, ubicado en las inmediaciones Jerusalén Este, territorio ocupado por Israel desde la guerra de 1967.

La agencia de noticias Safa denunció que centenares de personas que viven en ese vecindario de la ciudad de Silwan “esperan un destino desconocido, temiendo que las autoridades de ocupación israelíes implementen decisiones de desalojarlos de sus hogares”.

El medio denunció que en la zona ya los colonos israelíes controlan una amplia extensión de tierras y propiedades.

La asociación de colonos pretende obtener el control total del barrio y desplazar por la fuerza a sus residentes al estimar que el aérea pertenecen a judíos de Yemen desde 1881, alertó.

Según la fuente, el barrio de Batn al-Hawa es objeto de una campaña sistemática de judaización y desplazamiento desde hace muchos años.

En la actualidad el plan se aceleró a medida que los tribunales israelíes en Jerusalén “siguen entregando órdenes de desalojo de sus hogares a decenas de familias en favor de los colonos”, criticó.

Al respecto, Safa recordó que los militares expulsaron a dos familias de sus hogares el pasado mes.

Vivimos una situación difícil y no sabemos qué nos espera, ya que la decisión de desalojarnos de nuestra casa, donde nacimos y vivimos, se implementará en diciembre. No sabemos a dónde iremos, relató Nasser Al-Rajabi.

Hemos presentado un recurso contra la decisión ante el Tribunal Supremo de Jerusalén de detener el desalojo y estamos esperando el fallo esta semana, pero no confiamos mucho en los tribunales de ocupación, afirmó, por su parte, Zuhair Al-Rajabi.

La agencia noticiosa destacó que 52 miembros de su familia “se enfrentan a la pesadilla del desplazamiento inminente”.

Más de 750 mil colonos judíos viven en la actualidad en la Ribera Occidental incluida Jerusalén Este, distribuidos en unos 180 asentamientos y más de 250 puestos de avanzada, según datos oficiales.

La comunidad internacional rechaza esa política expansionista y considera a ese territorio como parte del futuro Estado palestino. (ALH)

