Matanzas

Cubanacán Varadero por el invierno y FitCuba 2026

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Cubanacán #Turismo #Varadero
En las 12 instalaciones con que cuentan en la provincia entre Varadero y los dos hoteles Encanto de la ciudad de Matanzas, Cubanacán Varadero cumple un amplio programa de renovación y reanimación, que le permite brindar un mejor servicio a los clientes.

Con acciones de remozamiento y reorganización de algunos espacios, apuesta por una efectiva temporada de invierno.

Yobany Gil Ramírez, delegado del grupo en territorio matancero, dijo a la prensa especializada que participa en Motivos Cubanacán que la mira está en la Feria Internacional de Turismo (FitCuba 2026), que tendrá por sede la Península de Hicacos en mayo venidero, dedicada a Canadá.

Gil Ramírez puntualizó que se renuevan un grupo de habitaciones en el hotel Brisas del Caribe y el Tuxpan se somete a una reparación total que debe de entrar en operaciones para FitCuba.

Los principales mercados emisores son Canadá, Rusia y Cuba y con el recorrido de agentes de viaje y turoperadores de América Latina tienen la expectativa de recuperar visitantes de naciones como Argentina, Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela, entre otras.

El directivo enfatizó en la preparación del personal, involucrado también en el embellecimiento de las instalaciones, y considera que los hoteles exhiben hoy mejor ocupación, la que debe aumentar en los próximos días de temporada invernal. (ALH)

 Bárbara Vasallo/ACN

