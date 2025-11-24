Fallece el músico Enrique Álvarez

El compositor, arreglista y violinista cubano Enrique Álvarez falleció en la madrugada de este lunes, en La Habana, informó el Instituto Cubano de la Música (ICM).

Álvarez fue creador en 1992 de la Charanga Latina, según apunta la nota compartida también en las redes sociales de la Agencia de Representaciones Artísticas y Clave Cubana Artex

Nacido en Camagüey, el 10 de septiembre de 1952, Álvarez realizó estudios en la Escuela Nacional de Arte, con la profesora francesa Marivonne Drobahce, graduándose de Viola.

Su carrera incluye actuaciones como primer violín de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Sinfónica de Camagüey así como colaboraciones con las orquestas de Elio Revé y Richard Egües, la Charanga de Guillermo Rubalcaba y las orquestas Maravilla de Florida y América.

Enrique Álvarez integró una familia de grandes y prestigiosos músicos en la que se destacan su padre, Nené Álvarez, y su hermano Adalberto Álvarez.

El Instituto de la Música subraya que desde que en el año 1992 creara su propia orquesta, Charanga Latina, además de prestigiar su instrumento dentro de la música popular cubana, ocupó los primeros lugares de aceptación popular con sus temas, que hicieron y hacen bailar a varias generaciones de cubanos

Su carrera está avalada por premios y giras nacionales e internacionales, una amplia discografía, reconocimiento de los músicos cubanos y de otras latitudes, así como la admiración y respeto de su pueblo.

Alvarez, apunta el ICM, fue un artista de “alto sentido de cubanía, defensor y fiel exponente de la música cubana, cuya entrega apasionada al arte delos sonidos, le hicieron ocupar un lugar meritorio dentro la historia musical y la cultura cubanas”.

El ICM apunta que, por decisión familiar, su cadáver será velado en ceremonia privada. (ALH)

