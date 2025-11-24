Retornarán a China pareja de pandas

El Zoológico francés de Beauval, uno de los principales de Europa, realiza hoy los preparativos finales para el envío de regreso a China de la pareja de pandas Huan Huan (hembra) y Yuan Zi (macho).

La víspera, los hermosos animales fueron exhibidos por última vez en el Zoo situado en la localidad de Saint-Agnan, al que llegaron en 2012 como parte de un acuerdo con el gigante asiático.

La estancia había sido prolongada en septiembre hasta el 2027, pero los problemas de insuficiencia renal de Huan Huan serían la causa de la partida anticipada, según declaraciones realizadas en septiembre por el director de la institución ubicada en el Valle del Loira, Rodolphe Delord.

De acuerdo con visitantes dominicales al Zoológico de Beauval, resultó emocionante la despedida de la pareja de pandas, que viajará mañana por la vía aérea con destino al Centro de Conservación de Chengdu, en medio de un importante despliegue técnico-profesional y de seguridad.

Huan Huan y Yuan Zi procrearon a tres pandas: en 2017 a Yuan Meg, que retornó a China hace dos años, y en 2021 a los jimaguas Huanlili Yuandudu, quienes permanecerán en Beauval hasta el 2027.

En Francia, el Zoológico de Saint-Agnan es el único que exhibe pandas, oso que hasta el 2021 estuvo declarado en peligro de extinción. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 1