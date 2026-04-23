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Destituyen al secretario de la Marina de EE.UU.

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Ejército #Estados Unidos #Irán #Marina #Militar

El secretario de la Marina de Estados Unidos, John Phelan, abandona la administración Trump, según anunció el Pentágono este 22 de abril.

Su salida “tendrá efecto inmediato”, afirmó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en una publicación en las redes sociales.

El subsecretario de la Marina, Hung Cao, asumirá el cargo de secretario en funciones, añadió Parnell.

Phelan es el último alto mando militar en abandonar la administración en los últimos meses. Su salida se produce en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y del bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz.

“En nombre del Secretario de Guerra y del Subsecretario de Guerra, estamos agradecidos al Secretario Phelan por su servicio al Departamento y a la Marina de Estados Unidos”, escribió Parnell. “Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos.”

La Marina no proporcionó una razón para la salida de Phelan.

Esto ocurre apenas unas semanas después de que el Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, pidiera al jefe del Estado Mayor del Ejército, Randy George, que dejara su cargo.

Otros dos funcionarios del Ejército, el general David Hodne y el mayor general William Green, también han sido removidos de sus funciones recientemente.

Revelan detalles inesperados sobre el despido del secretario de la Marina de EEUU

El secretario de la Armada de EE.UU., John C. Phelan, fue destituido de su cargo de forma inmediata y se enteró de la decisión a través de una publicación en la red social X, informó la periodista Laura Loomer citando a una fuente.

Según esa versión, Phelan conoció sobre su despido por un mensaje publicado por el portavoz del Pentágono, Sean Parnell. La salida, confirmada como efectiva “de inmediato”, fue presentada sin que se ofrecieran razones públicas.

“Phelan no fue informado de manera formal y se enteró del despido por una declaración publicada en X”, afirmó Loomer. En la misma línea, se indicó que el subsecretario Hung Cao asumirá como jefe interino de la Armada en su reemplazo.

Fricciones internas

De acuerdo con información citada por Axios, la destitución tomó por sorpresa a muchos dentro del ámbito militar y se suma a una serie de salidas abruptas de altos funcionarios bajo la actual Administración. Una fuente señaló que Phelan mantenía problemas con la cadena de mando.

Phelan no entendía que no era el jefe. Su trabajo es seguir órdenes, no las que él cree que deberían darse”, dijo una persona familiarizada con la situación, que también afirmó que existían tensiones con el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Aunque se señala que Phelan mantenía una buena relación con el presidente Donald Trump, incluso con comunicación directa, otra fuente indicó que esto habría generado fricciones internas, ya que Hegseth consideraba que el funcionario eludía la cadena de mando.

A pesar de la agitación causada por la salida de Phelan, un alto funcionario gubernamental afirmó que Hegseth sigue gozando del favor de Trump, como también de Vance, del secretario de Estado, Marco Rubio, y del general jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine: “Esas son las cuatro relaciones más importantes que puede tener, y son buenas. Pero aquí nunca se sabe”, concluyó. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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By Redacción TV Yumurí

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