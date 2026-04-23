Desarrollan encuentro de formación vocacional

Miembros de la directiva de la Unión de Periodistas de Cuba en Matanzas visitaron diferentes instituciones educativas de la cabecera provincial.

Con la finalidad de desarrollar un encuentro de formación vocacional con los estudiantes y conocer jóvenes que muestren interés por estudiar la carrera de Periodismo.

El presidente de la UPEC en el territorio yumurino, Pedro Arturo Rizo Martínez, dialogó con los estudiantes sobre las bondades de la carrera, los campos en los que se pueden desempeñar una vez concluidos los estudios y los diferentes parámetros que componen la prueba de aptitud.

La estudiante del IPU Enrique Hart Dávalos, Amanda Gómez Milián, señaló que los espacios para la formación vocacional contribuyen a que los estudiantes puedan tener una mejor orientación.

“Tener más información sobre lo que abarcan las carreras y las posibilidades que tenemos a futuro puede decantarnos por estudiar Periodismo”.

Los directivos de la UPEC matancera, en pos de garantizar una correcta orientación vocacional de los estudiantes sobre el periodismo, desarrollarán los encuentros en el resto de los municipios de la provincia. (ALH)

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