Matanceros apoyan iniciativa de la sociedad civil cubana

Trabajadores de la Unidad Empresarial de Base La Gloria del Mercado de la ciudad de Matanzas respaldaron la iniciativa de la sociedad civil cubana «Mi Firma por la Patria».

Los participantes firmaron por la paz, contra los efectos del bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos y en defensa de la autodeterminación del pueblo cubano.

» Estamos aquí apoyando el cese del bloqueo, rechazando una invasión militar a nuestro país porque el pueblo cubano no merece algo así», comenta Naibis Valdés Verdecia, Trabajadora UEB La Gloria del Mercado.

«Estamos apoyando hoy las firmas contra el bloqueo. No queremos guerras en nuestro país ni invasiones. Queremos que nuestros niños tengan paz y sean felices; que podamos ir a las ecuelas y los centros de trabajo sin preocupaciones ni tristeza en nuestra isla», agrega Mileydis Elena Suárez Fundora, Trabajadora UEB La Gloria del Mercado.

El movimiento «Mi Firma por la Patria» respalda la disposición de los cubanos de defender la soberanía nacional y condena la amenaza de una agresión de los Estados Unidos contra la Isla.

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