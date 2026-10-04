Avión con destino a EE. UU. desaparece con 6 personas a bordo

La Guardia Costera de EE.UU. comunicó que ha lanzado una operación de búsqueda de una aeronave que desapareció de los radares la mañana de este sábado cuando se dirigía a la ciudad de Boston (Masachusets) desde Bermudas, en el océano Atlántico Norte.

Las autoridades detallaron que buscan un Gulfstream G100, un reactor ejecutivo bimotor de tamaño mediano, frente a la costa de la isla de Nantucket. Se han desplegado equipos aéreos y de superficie en la zona.

El avión despegó del Aeropuerto Internacional de Bermudas a las 23:41 del viernes (hora del este), recoge Fox News.

La FAA informó que perdió contacto con la aeronave la madrugada de este sábado, dijo el Distrito Noreste de la Guardia Costera, que agregó que la búsqueda se lleva a cabo frente a Nantucket, una isla de Massachusetts ubicada a unos 48 kilómetros al sur de Cape Cod.

La agencia desplegó aviones, helicópteros y embarcaciones para buscar la aeronave.

El avión Gulfstream desaparecido fue construido en 1996, según registros del Gobierno de Canadá, y está registrado desde 2018 a nombre de la empresa canadiense Latitude Air Ambulance.

La tripulación de cuatro personas había volado a Bermuda para recoger a un paciente y a un familiar, dijo a CBC, socio de CNN para la recopilación de noticias, Clarence Togeretz, director de Operaciones de Vuelo de Latitude.

Los dos pilotos y los dos integrantes del personal médico son canadienses, mientras que las dos personas recogidas en Bermuda no lo son, según Togeretz.

La empresa perdió contacto con el avión alrededor de la 1:30 a.m. y notificó a la Guardia Costera después de que la aeronave no aterrizara a la hora prevista, agregó Togeretz.

CNN se comunicó con Latitude para solicitar comentarios.

La empresa opera cuatro aeronaves Gulfstream G100, además de aviones Learjet 35A, Beech 1900-D y Falcon 900B.

“Latitude es utilizada cada año por cientos de personas para brindar una repatriación médica segura y confiable a sus hogares desde cualquier lugar del mundo”, señala el sitio web de la empresa. “Cada vuelo de ambulancia aérea cuenta con dos pilotos y miembros del equipo médico plenamente capacitados y calificados para brindar la atención necesaria a cada paciente”.

Los vuelos anteriores de los aviones de la empresa han cubierto 120 países y todos los continentes, excepto la Antártida.

“Mis pensamientos están con todas las personas a bordo, así como con sus familias, seres queridos y colegas, durante este momento extremadamente difícil”, dijo este sábado en una publicación en redes sociales Steven MacKinnon, ministro de Transporte de Canadá. “Seguimos de cerca la situación y trabajamos con las autoridades pertinentes mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate”.

El Gobierno de Bermuda ha estado en contacto con las autoridades estadounidenses y con las familias de las personas que estaban a bordo, dijo en redes sociales el primer ministro de Bermuda, David Burt.

“Mis pensamientos están con todas las personas a bordo y sus familias durante este momento de profunda preocupación”, dijo en un comunicado.

El exagente especial del FBI Richard Kolko explicó que, además de realizar búsquedas en cuadrículas y reconstruir la trayectoria prevista del avión, la Guardia Costera también puede rastrear una aeronave desaparecida mediante su transmisor localizador de emergencia, que envía automáticamente una señal de radio de socorro después de un accidente.

“Si un avión termina en el fondo del océano, emite un pitido, y esa es otra manera en que los equipos de búsqueda pueden localizarlo”, dijo Kolko a Fredricka Whitfield, de CNN, el sábado. (ALH)

Tomado de Cubadebate