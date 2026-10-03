Analizan en Colón acciones ante situación epidemiológica

Como parte de las actividades por el Día Territorial de la Defensa, el subgrupo de Salud del Consejo de Defensa municipal en Colón dedicó la jornada a chequear acciones referidas a la situación epidemiológica en el territorio, y la actualización de las estructuras y organización de los servicios médicos y de los medios para tiempos excepcionales.

El trabajo en tareas de saneamiento ante el alza en la última semana de arbovirosis activa el sistema de vigilancia de las personas con síntomas febriles a detectar a través de pesquisas que se realizan por personal de apoyo y trabajadores de la salud.

Se intensifica el tratamiento antivectorial con brigadas en las dos áreas de salud, integradas por operarios de vectores y trabajadores movilizados para tareas en la aplicación del tratamiento focal, perifocal y de abatización.

Se insiste en que las familias realicen el autofocal dadas las lluvias en esta etapa, y revisen los depósitos de agua, reservorios de criaderos del mosquito Aedes Aegypti.

Analizaron además el programa de medicina natural y tradicional con dificultades con la materia prima para la producción de fármacos. (ALH)

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