El nombre ausente

El 3 de octubre de 1965 fue presentado por vez primera el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. En su nómina, la ausencia de un nombre era notable. La lectura por Fidel de una carta, esclarecería todas las dudas y el silencio expectante del plenario trocaría en emocionada ovación.

Tras un largo proceso de fortalecimiento de la unidad revolucionaria y de las estructuras partidistas, ese día, reunidos en el teatro Charles Chaplin (hoy Carlos Marx) el Partido Comunista de Cuba, constituía su Comité Central, máximo órgano de dirección partidista, entre uno y otro congreso. Durante su presentación Fidel sentenció:

‘’ Y este paso significa mucho, significa uno de los pasos más trascendentales en la historia de nuestro país, significa el momento histórico en que las fuerzas unificadoras fueron superiores a las fuerzas que dispersaban y dividían’’.

Aquella histórica jornada, el Partido Unido de la Revolución Socialista, asumió el nombre que ostenta desde entonces. En la misma, durante la primera reunión del Comité Central, resultó electo su Buró Político y se dio a conocer la creación del periódico Granma, como órgano oficial del Partido Comunista de Cuba.

Durante el combativo encuentro fundador de la vanguardia revolucionaria, la ausencia del Comandante Ernesto Guevara generaba extrañeza. En medio de una solemnidad inexpugnable Fidel explicaría mediante la lectura de una conmovedora carta de despedida, la razón de la sensible ausencia …

…’’de quién posee todos los méritos y todas las virtudes necesarias en el grado más alto para pertenecer a él (…)’’

A 61 años del histórico acontecimiento, el Partido Comunista de Cuba lidera el crucial enfrentamiento de nuestra Patria al brutal bloqueo impuesto por la horda neofascista al pueblo cubano.

La memoria y el ejemplo del Guerrillero Heroico continúan presidiendo las causas más justas de los humildes del mundo.

En el Centenario del Líder Histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, el Che y el Partido continúan su marcha indetenible Hasta la Victoria Siempre. (ALH)

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