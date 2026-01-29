Realiza Banco Popular de Ahorro balance anual del 2025

El Banco Popular de Ahorro (BPA) en Matanzas realizó la Asamblea de Balance y Análisis del Plan de la Economía y Presupuesto para el 2026 en el Salón de Reuniones de la Delegación Provincial de la Agricultura del territorio.

En cuanto a resultados económicos financieros el banco presentó un incremento en los ingresos propios. Así mismo, la institución redujo sus gastos en comparación al período 2024. En el balance evaluaron las inconformidades de los clientes debido a limitaciones de recursos materiales y humanos.

Las sucursales bancarias 3412 de Contreras, la 3612 de Perico y la 3452 de Matanzas resultaron destacadas por los resultados integrales en su gestión y cumplimiento de los objetivos de trabajo durante el pasado año.

La empresa prevee para el presente año aumentar los ingresos por intereses, mejorar la atención y rapidez a la población y cumplir con los nuevos objetivos propuestos en aras de mejorar la calidad de los servicios.

En la reunión participaron funcionarios del Partido y del Sindicato, la Directora General de Negocios de la Oficina Central de BPA Solaine Meireles Pantoja, el Director en Cumplimiento Arsenio Pascual Curí, subdirectores provinciales, jefes de departamento y directores de las sucursales de BPA en la provincia.

La Asamblea de Balance y Análisis del Plan de la Economía y Presupuesto para el 2026 del BPA de la Atenas de Cuba finalizó con una ofrenda floral ante el busto de Martí en el Parque de la Libertad en homenaje al 173 aniversario del natalicio del más universal de todos los cubanos.

Post Views: 1