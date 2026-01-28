Matanzas tvyumuri

Celebran en Colón Aniversario 87 de la fundación de la CTC

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #Afiliados #Aniversario 87 #Colón #CTC #TV Yumurí

Los colombinos celebran el aniversario 87 de la fundación de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

En el acto presidido por el Primer Secretariado del Comité Municipal del Partido, Roberto Cárdenas Pomares, dirigentes juveniles y de organizaciones políticas y de masas, por acuerdo del Secretariado Municipal de la CTC, reconocieron a veintinco sesiones de base de diferentes sindicatos y centros de trabajo por el apoyo a la labor sindical.

El Sindicato de Trabajadores de Educación, la Ciencia y el Deporte entregó la Medalla «Rafael María de Mendive» a pedagogos con meritoria trayectoria. Ellos fueron Mariela Roque Oquendo, Raquel Ulacia, Yenisleidis Diago Medina y Mercedes González Cuesta.

En la actividad agasajaron a dirigentes sindicales entregados a la tarea de representar a sus trabajadores con mayor representividad a los afiliados. También agasajaron a los sindicatos de Salud Pública, Educación, Ciencias y Deporte, Alimentario y Pesca y los del Sector No Estatal.


La Secretaria General del Comité Municipal de la CTC Mircys Torres Pérez, en las palabras centrales por la celebración de los 87 años de la organización, destacó el legado histórico de Lázaro Peña líder del movimiento sindical cubano.

By Iris Quintero Zulueta

