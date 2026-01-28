Agricultura Ciencia Matanzas Noticias tvyumuri

Realizan XIII Jornada de Medicina Veterinaria en Matanzas

La ponencia «El efecto del aditivo probiótico IHPLUS en la salud avícola del científico matancero Yuván Contino recibió el Primer Premio de la 23 Jornada Provincial de Medicina Veterinaria.

Con la participación de investigadores y estudiantes de la especialidad sesionó el encuentro que convoca la Asociación Cubana de Medicina veterinaria, en esta ocasión, con la premisa de retar al futuro, por la salud y el bienestar animal.

 

En el evento se presentaron 16 investigaciones vinculadas a la rama de la veterinaria y resultó, además, antesala del Congreso de la Asociación, que tendrá lugar del 8 al 10 de abril de este año y donde, según afirmó la Presidenta Nacional de la ACMV, la Dra. Beatriz Amaro Villanueva, serán tratados temas álgidos referentes a la profesión, la que se ha deteriorado cualitativamente en los últimos años.

Participó en la jornada el delegado provincial de la Agricultura en Matanzas, Carlos Luis Naranjo Suárez, quien destacó el impacto de las ponencias y su puesta en práctica. La profesión del veterinario en los últimos años ha demeritado la atención al animal de ceba, privilegiando al afectivo, por lo que urge una revisión de esta situación que afecta la producción ganadera.

En el encuentro se presentó el proyecto de desarrollo local Grandes ilusiones y su círculo de interés Amigos de la veterinaria.

Niños y jóvenes con discapacidad intelectual mostraron sus dotes artísticos para matizar la jornada y evidenciar el compromiso con la salud y el bienestar animal.

By Mayara Hernández Infante

