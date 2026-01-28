Celebran en Colón aniversario 173 del natalicio de José Martí

La Organización de Pioneros José Martí en Colón realizó una jornada de conmemoración por el aniversario 173 del natalicio del Héroe Nacional de Cuba.

Premiaciones de los concursos De donde crece la palma y Martí por siempre, eventos de artes plásticas y galas culturales matizaron la jornada.

El tradicional desfile pioneril frente a la sede del gobierno municipal resultó emotivo esta mañana del 28 de enero. Las iniciativas mostradas por estudiantes de los niveles educativos de la primera infancia, primaria y secundaria básica, demostraron la vigencia del pensamiento martiano.

Los pioneros, con la representación de los personajes de obras de La Edad de Oro, protagonizaron las enseñanzas del Apóstol en esta fecha colmada de patriotismo, dedicada al centenario del natalicio del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. (ALH)

