Matanzas

Celebran en Colón aniversario 173 del natalicio de José Martí

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #Colón #Matanzas #Organización de Pioneros José Martí

La Organización de Pioneros José Martí en Colón realizó una jornada de conmemoración por el aniversario 173 del natalicio del Héroe Nacional de Cuba.

Premiaciones de los concursos De donde crece la palma y Martí por siempre, eventos de artes plásticas y galas culturales matizaron la jornada.

El tradicional desfile pioneril frente a la sede del gobierno municipal resultó emotivo esta mañana del 28 de enero. Las iniciativas mostradas por estudiantes de los niveles educativos de la primera infancia, primaria y secundaria básica, demostraron la vigencia del pensamiento martiano.

Los pioneros, con la representación de los personajes de obras de La Edad de Oro, protagonizaron las enseñanzas del Apóstol en esta fecha colmada de patriotismo, dedicada al centenario del natalicio del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. (ALH)

Post Views: 1

By Iris Quintero Zulueta

Entradas relacionadas

Matanzas

Una nueva Marcha de las Antorchas

Brian Alonso Hernández
Agricultura Ciencia Matanzas

Avanza Universidad de Matanzas en proyecto agroecológico

Brian Alonso Hernández
Matanzas

Ildefonso Estrada y Zenea en su bicentenario

Luis Ernesto Martínez González

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Matanzas

Celebran en Colón aniversario 173 del natalicio de José Martí

Ciencia

Entregan Premios CITMA 2025

Deportes Destacados

Eduardo Blanco, un oportuno capitán

Cultura Destacados

Comienza Festival Internacional de Poesía Puentes Poéticos