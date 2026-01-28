Ciencia

Entregan Premios CITMA 2025

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #2025 #Actividad científica #Matanzas #Ministerio de Ciencia #Premios CITMA #Tecnología y Medio Ambiente

La Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Matanzas entregó los premios a la actividad científica en 2025.

En esta ocasión reconocieron proyectos e iniciativas en los sectores del turismo, la economía, comunicación, agricultura, patrimonio, alimentación y salud.

La Universidad de Matanzas resultó la institución con mayor cantidad de reconocimientos por su aporte a la comunidad científica en el territorio y el encadenamiento con otras empresas e instituciones en proyectos innovadores.

En la gala entregaron la distinción Manuel Presas y Morales “Al Talento Joven Científico” y el Premio Honorífico Juan Cristóbal Gundlach “A la excelencia en la Trayectoria Científica”.

En el encuentro resaltaron la importancia de la nueva ley de ciencia, tecnología e innovación por su significación jurídica para la actividad científica en el país. (ALH)

By Alejandro López Quintero

