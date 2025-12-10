Participa BPA en la Tercera Feria de Actores Económicos

El Banco Popular de Ahorro participa en la Tercera Feria de Negocios de Actores Económicos en la Oficina del Conservador de la ciudad de Matanzas desde el 10 hasta el doce de diciembre.

En el evento la sucursal matancera promociona todo tipo de servicios bancarios.

Desde un inicio se realizarán varias acciones como; la apertura de cuentas de ahorro a personas naturales en sus diferentes modalidades (a la vista, a plazos o soportadas en tarjetas magnéticas).

Además, la apertura de cuentas bancarias fiscales y los diferentes tipos de financiamientos tanto a personas naturales como jurídicas y otras formas de gestión no estatal resaltan entre las prestaciones que ofrece el Banco Popular de Ahorro en la feria.

La participación del Banco Popular de Ahorro en la Tercera Feria de Actores Económicos permite el fácil acceso de la población a servicios bancarios y propicia así, el desarrollo del territorio yumurino.

