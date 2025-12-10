Celebran Día Internacional de los Derechos Humanos

El Día de los Derechos Humanos se conmemora cada 10 de diciembre con el objetivo de difundir la importancia del respeto, la promoción y la protección de estos derechos en todo el mundo.

La fecha recuerda la proclamación, en 1948, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata de un documento histórico, disponible en más de 500 idiomas, que figura entre los textos más traducidos del planeta.

Origen de la conmemoración

El 10 de diciembre de 1948, durante una Asamblea General de la ONU en París, se adoptó la Resolución 217 A (III), que estableció un consenso internacional común para todos los Estados miembros. Esta iniciativa consagró la obligación de proteger, promover y respetar los derechos humanos a nivel global.

La Declaración consta de un preámbulo y 30 artículos que fundamentan la necesidad esencial de garantizar estos derechos. En sus primeras líneas se proclama:

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana […] Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

El documento aborda principios como la libertad, la igualdad y la dignidad de todas las personas, así como los derechos civiles y políticos y el papel de los gobiernos en su cumplimiento. También condena problemáticas como la tortura, la persecución, la discriminación, la esclavitud y la inseguridad.

El lema de la ONU para 2025

Cada año, las Naciones Unidas eligen una temática para reflexionar en esta jornada. Para 2025, el lema central será “Derechos Humanos: lo esencial de cada día” (también traducido como “Nuestros elementos esenciales de cada día”).

Esta propuesta busca reafirmar los valores fundamentales de los derechos humanos en un contexto global de incertidumria y desmotivación, poniendo el foco en las necesidades básicas cotidianas que compartimos todas las personas. Se destaca que, a través de los pequeños hábitos, la vida en comunidad y la rutina diaria, los individuos pueden conectar con sus derechos —o con su ausencia—.

El lema pretende recordar que los derechos humanos suelen darse por sentados o percibirse como conceptos abstractos, cuando en realidad son aspectos tangibles y esenciales para la vida. La campaña se articula en torno a tres premisas clave:

1. Los derechos humanos son positivos: además de ofrecer protección y seguridad, contribuyen a la felicidad, la alegría y el bienestar en la vida cotidiana.

2. Los derechos humanos son esenciales: constituyen “una base común que nos une más allá de las diferencias de raza, género, creencias u orígenes. En un mundo marcado por la incertidumbre, los derechos humanos son nuestra constante cotidiana”.

3. Los derechos humanos son alcanzables: son metas más cercanas de lo que a menudo se cree. Todos podemos contribuir a su realización mediante gestos diarios: tratar a los demás con respeto, alzar la voz ante la injusticia y escuchar a quienes son ignorados. (ALH)

