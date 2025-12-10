Matanzas tvyumuri

Comienza III Feria de Negocios de Actores Económicos en Matanzas

Por Mayara Hernández Infante

La tercera Feria de Negocios de Matanzas se inauguró en la Oficina del Conservador de la ciudad con la participación de más de 60 actores económicos del territorio.

Expositores de sectores como la Agricultura, el MINAL, Comercio, MICONS y otros exhiben sus productos y servicios con el objetivo de buscar encadenamientos así como identificar oportunidades y nuevos mercados.

A la inauguración asistieron las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia, representados por el Primer Secretario Mario Sabines Lorenzo y la Gobernadora Marieta Poey.

