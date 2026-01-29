Recibe Miguel Barnet la Condición Académica Doctor Honoris Causa por la Universidad de Matanzas

El Premio Nacional de Literatura, Miguel Barnet, recibió la Condición Académica de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Matanzas.

La entrega, en la Sala de Conciertos José White de la Atenas de Cuba, forma parte de las actividades del programa del I Festival Internacional de Poesía Puentes Poéticos.

«A pesar de tener varios Honoris Causa ya, me da una emoción muy grande porque yo amo mucho a esta ciudad, soy habanero de nacimiento e impenitente; pero Matanzas me atrae porque como siempre digo, Matanzas tiene fijador, ¿cuál es el fijador? La amistad, la gentileza», expresó el también presidente de honor de la UNEAC nacional.

La gala contó con la presencia del Ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso; el director provincial de Cultura, Osbel Marrero Acosta; el director del Festival Puentes Poéticos, Alfredo Zaldívar, la rectora de la Universidad de Matanzas, Dra. Leyda Finalé de la Cruz, los Premios Nacionales de Literatura, Nancy Morejón, Virgilio López Lemus y demás invitados del encuentro de poesía.

El Ministro de Cultura Alpidio Alonso expuso que el homenaje de la casa de altos estudios yumurina resulta significativo dada la relación entre Barnet y la Atenas de Cuba.

«Hablar de poesía, no es solo hablar de un género literario, la poesía proliferó en el país, y si hay un lugar que por derecho propio se ha ganado ese honor de tener un festival de poesía internacional, es Matanzas», agregó.

Durante el encuentro el Premio Nacional de Literatura recibió los agasajos de la Dirección Provincial de Cultura, el historiador del territorio yumurino, Ercilio Vento Canosa, Ediciones Matanzas y otros.



La gala de entrega contó con actuaciones del Coro de Cámara de Matanzas y el de la Escuela Profesional de Artes del territorio, de conjunto con la Camerata José White e integrantes del Cuarteto D’Camara.

El reconocimiento como Doctor Honoris Causa a Miguel Barnet simboliza su entrega a la investigación y preservación de las fuentes más auténticas de la identidad cubana.

