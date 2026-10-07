Convocan en Jovellanos al Concurso Carmen Rubio 2026

La Casa de Cultura municipal Manuel Navarro Luna, de Jovellanos, invita a todas las personas creadoras residentes en Cuba a participar en el Concurso Literario Carmen Rubio 2026, un espacio dedicado a promover la creación de obras para niñas y niños.

El certamen contempla dos géneros: poesía y cuento. Los textos deberán ser totalmente inéditos, de tema libre y con una extensión máxima de dos cuartillas. Cada participante podrá presentar una obra por género.

Se otorgará un premio por cada género, consistente en una obra de arte de un reconocido artista de la localidad, libros, afiches y diploma. Como aspecto importante, los ganadores de la edición anterior no podrán concursar en el género en el que fueron premiados.

El jurado estará integrado por reconocidos cultores de la literatura infantil.

Los trabajos deberán enviarse en dos documentos Word al correo yansgg81@gmail.com. La fecha límite de recepción es el 6 de noviembre de 2026, hasta las 5:00 p. m. Para aclaraciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono (045) 81 24 17.

Los resultados se darán a conocer en el perfil Jovellanos Calle 13, durante la VI Jornada Carmen Rubio, que se desarrollará del 22 al 26 de noviembre de 2026 en modalidad online.

Con esta convocatoria, la Casa de Cultura reafirma su compromiso con la promoción de la literatura infantil y con el estímulo a los creadores del país, porque escribir para la infancia también es sembrar imaginación, sensibilidad y futuro. (ALH)

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