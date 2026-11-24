Trabajadores del Centro Cultural Abraham Lincoln de Matanzas emprendieron obras de saneamiento para embellecer la zona que rodea esta institución en saludo al aniversario 50 de la creación del Ministerio de Cultura.

René Quirós Valdés, director del proyecto sociocultural «Reparadores de Sueños» y una de las figuras más destacadas del magisterio artístico en la provincia, subrayó la importancia de la higienización del entorno y el cuidado de los jardines para una óptima estancia en la instalación.

Esta tarea forma parte de la fuerte labor social desplegada en la comunidad ubicada en las alturas de Simpson, en donde se encuentra una de las riquezas culturales de nuestro territorio y patrimonio de la localidad.

El Centro Cultural Abraham Lincoln, que abrió sus puertas por vez primera el 8 de junio de 2002, constituye ese espacio en la urbe donde la comunidad se ve representada en los distintos eventos, talleres y otra serie de actividades que se realizan en dicho sitio.

Asimismo, instituciones de la provincia como el Consejo provincial de las Artes Escénicas de Matanzas, la sociedad mercantil cubana, Artex, y la Universidad de Matanzas, también han destinado iniciativas con el propósito de celebrar las cinco décadas de fundado este organismo.

Lizt Lauren García Hoyos/ Tomado de Radio 26

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