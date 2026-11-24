El impacto que generan las huellas de la exploración minera y los caminos abiertos hace más de 75 años en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt —los cuales, a diferencia de otras zonas del país, como la Sierra Maestra, permanecen sin cobertura vegetal y actúan como vectores de degradación continua—, fue expuesto en esta ciudad, en el II Simposio Internacional por el XXX Aniversario de ese sitio natural, Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Nicasio Viña Dávila, miembro del grupo de trabajo de áreas protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, explicó en conferencia de prensa que estas trochas funcionan como sistemas de drenaje que secan el bosque, incrementan la erosión y provocan una pérdida significativa de nutrientes en el suelo.

El experto ilustró a la comunidad científica cubana que asiste al Simposio, en el hotel Porto Santo, que en su experiencia durante el paso del huracán George (1998), él y un equipo de colegas permanecieron en el área para el monitoreo de parcelas y tras el evento meteorológico observaron una «tala sanitaria» masiva a lo largo de los caminos, como si un jardinero hubiera derribado selectivamente los árboles sobre esas vías.

Advirtió el especialista que el cambio climático exacerbará esta vulnerabilidad: la redistribución de las lluvias, el aumento de la evaporación y el estrés hídrico estacional deteriorarán el balance físico del ecosistema.

Por ello, enfatizó que las estrategias de conservación deben evolucionar, puesto que ya no basta con mitigar la erosión en las laderas, es imperativo «cerrar» y hacer desaparecer esta red de caminos antiguos para evitar una sinergia que acelere el deterioro ambiental del bosque.

El investigador detalló que la fragmentación del hábitat derivada de estas vías afecta el movimiento de las especies con poca capacidad de dispersión y facilita la introducción de especies exóticas.

A nivel biológico, los cambios en el clima modificarán los ciclos de floración y fructificación, así como el reclutamiento de nuevas plántulas, lo cual resultará en bosques con menos individuos jóvenes y con una capacidad reducida de autorregulación ante futuros eventos extremos.

Las reflexiones de Viña Dávila subrayan la necesidad de que los planes de manejo de las áreas protegidas integren de manera transversal las proyecciones climáticas, comprender cómo interactúan las amenazas históricas con los nuevos escenarios meteorológicos es fundamental para diseñar soluciones efectivas que garanticen la resiliencia del ecosistema y la permanencia de sus servicios ambientales para futuras generaciones.

El amplio programa de conferencias de este simposio, que conclude este 24 de noviembre, abarca ejes temáticos vitales como la restauración ecológica, la economía ambiental, el turismo inteligente, la educación y el derecho ambiental, y el uso de la inteligencia artificial en la ciencia

Tomado de Cubadebate

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