La provincia de Matanzas tendrá una presencia protagónica en la XXVIII Feria Internacional de Artesanía (FIART 2026), que se celebrará del 4 al 20 de diciembre en la Estación Cultural de Línea y 18, en La Habana, con una delegación que incluye dos stands institucionales, tres individuales, una exposición personal y ponencias en el evento teórico.

En declaraciones exclusivas a Girón, Félix García Ruau, director del Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) en Matanzas, detalló que la representación matancera abarcará diversas manifestaciones del quehacer artesanal.

«Vamos a participar con dos stands institucionales, uno de productos varios, fundamentalmente textiles y productos de madera utilitarios y muebles, además de madera ensamblada del creador Troadio Rivero, precursor de esa manifestación en la provincia», precisó.

El segundo stand institucional estará dedicado a la cerámica matancera, con exponentes del taller de Varadero, Richael Rosales, Edel Arencibia y otros creadores. A ello se suman tres stands individuales: dos de formas de gestión no estatal —el proyecto Cariñitos y la TCP Taymi Vega— y uno de la creadora Maribel Peña, especializada en productos del mar.

Como parte del programa cultural de FIART 2026, García Ruau anunció la inauguración de la exposición personal «Resistiré», del destacado artesano matancero Luis Octavio Hernández, prevista para el 16 de diciembre en la galería de 23 y 12. La muestra, que celebra los 30 años de trayectoria artística del creador, ha sido concebida como un testimonio de resistencia y esperanza frente a las adversidades personales y colectivas.

Asimismo, la provincia participará en el evento teórico de la feria con dos trabajos, contribuyendo al debate sobre artesanía, identidad y patrimonio cultural que centrará las reflexiones de esta edición.

La XXVIII edición de FIART, que sesionará bajo el lema «Arte, utilidad y oficio», estará dedicada a la provincia de Holguín y reunirá a más de 150 creadores cubanos y de países como Colombia, México y Perú. El evento constituye una de las principales plataformas para visibilizar la diversidad de la artesanía cubana, estimular la continuidad de los oficios y favorecer el intercambio entre tradición e innovación.

Con esta participación, Matanzas reafirma el prestigio de sus artesanos y creadores, quienes han cosechado premios y reconocimientos en ediciones anteriores de la feria, consolidando a la provincia como un referente en el panorama artesanal del país.

Gabriel Torres Rodríguez/ Tomado de Periódico Girón.

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