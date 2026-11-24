Las últimas actualizaciones de los modelos de pronóstico, tanto el europeo como el GFS estadounidense, coinciden en un evento de lluvias intensas en la región occidental para este miércoles 25 de noviembre. Como resultado de las últimas salidas de estos modelos, el nivel de riesgo ha ascendido hasta morado (extremo) en zonas desde Pinar del Río hasta Mayabeque.

Esto significa que en 24 horas son posibles acumulados que podrían superar los 100 mm de lluvia en algunas zonas. Además, estas lluvias intensas pueden ocurrir en periodos cortos y tienen potencial de generar inundaciones en zonas bajas y de mal drenaje.

Se recomienda alejarse de las áreas inundadas, evitar cruzarlas a toda costa y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Tomado del Instituto de Meteorología

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