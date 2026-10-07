Desarrollan en Matanzas Taller del Librero

El Centro Provincial del Libro y la Literatura en Matanzas inició el espacio Taller del Librero en la Biblioteca Infanto-Juvenil Ramón Guiteras, de la Atenas de Cuba.

El encuentro tiene como objetivo aumentar la promoción literaria en la ciudad, así como acercar a los autores a sus lectores.

«El librero tiene que ser un promotor cultural. La librería tiene que ser una institución cultural, no es una tienda para vender libros. Y por tanto nosotros estamos construyendo en equipo algunas propuestas que acerquen al autor a nuestras instituciones, crear un compromiso entre el autor y la librería», expuso Efrahím Pérez Izquierdo, director del Centro Provincial del Libro y la Literatura.

Del taller surgieron diversas propuestas de espacios literarios en las distintas librerías de la urbe.

Entre las temáticas de las actividades resaltaron la protección del patrimonio, la historia, el deporte y dar a conocer a autores del territorio.

El encuentro finalizó con una visita a la Librería La Calle de Rimbaud, sede de Ediciones Aldabón y centro destacado en la provincia por su labor de promoción literaria.

El Taller del Librero continuará sesionando todos lo meses con la finalidad de continuar potenciando las librerías como centros culturales. (ALH)

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